Prouni: Resultado da primeira chamada do 2º semestre é divulgado

O resultado da 1ª chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 foi divulgado nesta quarta-feira (15/7). Os candidatos podem conferir a relação dos pré-aprovados no site oficial do programa.
O Prouni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudos integrais, que cobrem 100% da mensalidade e parciais em instituições particulares de ensino superior. A edição conta com 471.304, sendo 219.725 bolsas integrais e 251.579 bolsas parciais.
O candidato pré-selecionado ainda não é “dono” da vaga, pois é necessário comprovar as informações pessoais, como renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública, por exemplo.
Os candidatos que não conseguirem uma vaga na primeira chamada ainda estarão concorrendo à segunda chamada do programa, cujo resultado saí no dia 5 de agosto deste ano.
Há também a possibilidade da lista de chamada para quem não for beneficiado por uma vaga em nenhuma das etapas anteriores. Para isso, é preciso acessar o site do programa de 26 a 27 de agosto e manifestar interesse em participar da etapa. O resultado ficará disponível em 1º de setembro.
Pode se inscrever quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e 2025 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.
Além disso, é preciso ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em privada como bolsista integral ou parcial.
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, R$2.431,50 por pessoa. Para bolsas parciais, o limite de renda bruta mensal per capita é de três salários mínimos, R$4.863 por pessoa.
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