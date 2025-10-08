Planetário de Brasília tem programação especial para o Dia das Crianças

Nos dias 11 e 12/10, das 9h às 17h, os visitantes poderão observar o Sol por meio de telescópios, com a orientação do Clube de Astronomia de Brasília - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

O Planetário de Brasília Luiz Cruls terá uma programação especial de atividades dedicada ao Dia das Crianças. As atividades vão desde observação do Sol e lançamento de foguete até uma verdadeira imersão no mundo da inteligência artificial.

Nos dias 11 e 12, das 9h às 17h, os visitantes terão a oportunidade de observar o Sol por meio de telescópios, com a orientação do Clube de Astronomia de Brasília (CAsB). As crianças também poderão participar de oficinas criativas com a startup Ideia Space, que incluem a montagem de uma nebulosa no pote e o lançamento de foguetes. Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) disponibilizará óculos de realidade virtual. A participação é gratuita.

IA nas Escolas

A partir de 20/10, o projeto IA nas Escolas toma conta da programação. A iniciativa, que nasceu da parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação (Secti) e o Instituto Integra Mais Um, receberá estudantes de escolas públicas e oferecerá experiências imersivas em inteligência artificial, com museu, quiz interativo, área gamer e estação de realidade virtual. Os participantes assistirão à palestra Como a IA está mudando nossas vidas, com a especialista Clark Paiva.

As visitas serão de segunda a sexta-feira, às 8h30 e às 14h30. Escolas da rede pública interessadas em agendar a participação dos alunos nessa experiência imersiva devem entrar em contato pelo e-mail integramaisum@gmail.com ou pelo telefone (61) 98594-9556.