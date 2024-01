Governo do Paraná autoriza concurso para auditores da Receita Estadual

YR Yasmin Rajab

O último concurso para auditor fiscal da Receita do Paraná ocorreu em 2012 - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Governo do Estado do Paraná autorizou a realização de um novo concurso público para auditores fiscais da Receita Estadual. A previsão é de que sejam abertas 50 oportunidades para a carreira.

As vagas serão para lotação em diferentes unidades da Receita, localizadas em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel e Pato Branco.

A comissão de concursos está trabalhando no desenvolvimento das etapas iniciais do concurso. Primeiro, o grupo irá elaborar o regulamento e, em seguida, dará andamento à redação e aprovação do edital. Por fim, será contratada a empresa que ficará responsável pela seleção.



O último concurso para auditor fiscal da Receita do Paraná ocorreu em 2012, com a oferta de 100 vagas. Na época, o salário era de R$ 11 mil.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e prova de títulos. Os exames foram aplicados em Cascavel, Londrina e Maringá.

