Tesouro Nacional abre inscrições para 40 vagas e salários de R$ 20 mil

YR Yasmin Rajab

Inscrições do concurso da Secretaria do Tesouro Nacional estão abertas - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está com inscrições abertas para 40 oportunidades destinadas ao cargo de auditor federal de finanças e controle. Os candidatos podem se inscrever até 4 de março, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa custa R$ 160.

As vagas são distribuídas entre as seguintes carreiras:

Econômico-financeira;



Econômico-financeira (contratações);



Contábil;



Tecnologia da informação (operação e infraestrutura); e



Tecnologia da informação (transformação digital).

O certame será composto por: provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e procedimento de heteroidentificação e perícia médica para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e para candidatos com deficiência.

A prova objetiva de conhecimentos gerais será composta por 40 questões e a prova objetiva de conhecimentos específicos será composta de 70 questões, numeradas sequencialmente, com cinco alternativas e apenas uma correta.



Já a prova discursiva consistirá em uma redação, a ser respondida de 40 até 60 linhas, totalizando 60 pontos, na forma de texto dissertativo-argumentativo sobre tema atual.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 20.924,80.