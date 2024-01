CB Correio Braziliense

As incrições para concurso público da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, abrem nesta segunda-feira (29/1), às 16h. Ao todo, são 40 vagas, com salários iniciais de R$ 20.924,80, para o cargo de auditor fiscal de finanças, em diferentes especificações.

Do montante de vagas, 28 são de ampla concorrência, oito para negros e quatro para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser realizadas até 4 de março, no site da banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas Conhecimento. A taxa para se inscrever é de R$ 160.

Para se inscrever, é necessário ter diploma de curso de ensino superior em qualquer área. O documento deve ser fornecido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. As provas serão aplicadas em todas as capitais do país em dois turnos, em 2 de junho.

De 8h a 12h haverá a aplicação da prova objetivos de conhecimentos específicos. Já no período vespertino, das 14h30 às 18h30, serão aplicadas a prova objetiva de conhecimentos gerais, além da avaliação discursiva.

Veja os cargos e quantidade de vagas:

Auditor federal de finanças e controle - econômico financeira: 18 vagas

Auditor federal de finanças e controle - econômico financeira (contratações): 2 vagas

Auditor federal de finanças e controle - contábil: 7 vagas

Auditor federal de finanças e controle - tecnologia da informação (operação e infraestrutura): 5 vagas

Auditor federal de finanças e controle - tecnologia da informação (transformação digital): 8 vagas

