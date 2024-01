Inscrição ao concurso da Comissão de Valores Mobiliários abre nesta terça

YR Yasmin Rajab

O certame oferta 60 oportunidades para as carreiras de inspetor (20 vagas) e analista (40 vagas) - (crédito: Freepik/Reprodução)

Os interessados em participar do concurso público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) poderão se inscrever a partir das 16h, desta terça-feira (30/1). As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até 6 de março. A taxa custa R$ 145.

O certame oferta 60 oportunidades para as carreiras de inspetor (20 vagas) e analista (40 vagas). As chances são divididas entre as seguintes especialidades:



Inspetor:

Mercado de capitais (São Paulo) - 7 vagas;



Mercado de capitais (Rio de Janeiro) - 6 vagas;



Contabilidade e auditoria (Rio de Janeiro) - 7 vagas.

Analista:

Mercado de capitais (Rio de Janeiro) - 15 vagas;



Gestão (Rio de Janeiro) - 7 vagas;



Contabilidade pública (Rio de Janeiro) - 1 vaga;



Ciência de dados (Rio de Janeiro) - 7 vagas;



TI: sistemas e desenvolvimento (Rio de Janeiro) - 5 vagas;



TI: infraestrutura e segurança (Rio de Janeiro) - 5 vagas.

A seleção compreenderá duas etapas, compostas por provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 20.924,80.