Concurso Anatel: inscrições para 50 vagas estão abertas

YR Yasmin Rajab

Inscrições do concurso da Anatel estão abertas - (crédito: André Luis Pires de Carvalho)

As inscrições do concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão abertas. Os interessados podem se inscrever até 26 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe. A taxa custa R$ 130 para todos os cargos.

São ofertadas 50 oportunidades para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Confira as especialidades ofertadas:



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - ciências contábeis: 3 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - ciências de dados: 15 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - direito: 8 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - economia: 4 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - engenharia: 10 vagas;



Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações - geral: 10 vagas.

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

Já a segunda etapa, composta pelo curso de formação, será realizada em Brasília.