YR Yasmin Rajab

Inscrições do concurso da Agência Nacional de Águas estão abertas - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

Interessados no concurso público da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) podem fazer as inscrições, que estão abertas até 21 de fevereiro, no site do Cebraspe.

O certame oferta 40 vagas para a carreira de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico.

Para tomar posse, é necessário apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:



Primeira etapa:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;



Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;



Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Segunda etapa:

Curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas nas 26 capitais dos estados brasileiros e em Brasília.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 16.413,35, para a carga horária de 40 horas semanais.