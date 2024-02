Concurso Unificado alcança recorde de 2,65 milhões de inscritos

CB Correio Braziliense

Segundo O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o objetivo do certame é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos

Com 2,65 milhões de inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado encerrou o período de inscrições nesta sexta-feira (9/2) com um recorde histórico e é o maior concurso da história do Brasil no quesito quantidade de candidatos. O certame oferta 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, celebrou o número de candidatos inscritos. “Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o Concurso Nacional Unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil”, disse.

A prova do "Enem dos concursos" será no dia 5 de maio, com aplicação em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação. A avaliação contará com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o objetivo do certame é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos, padronizar procedimentos na aplicação das provas, aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas.

