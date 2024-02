Confira os concursos nacionais com inscrições abertas

YR Yasmin Rajab

Diversas oportunidades estão abertas para quem deseja ingressar no serviço público - (crédito: Freepik/Reprodução)

As inscrições do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terminaram na última sexta-feira (9/2). No entanto, outros certames de abrangência nacional permanecem com as inscrições abertas, ofertando oportunidades para diversas áreas de atuação. Confira abaixo:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA): interessados no concurso público da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) podem fazer as inscrições, que estão abertas até 21 de fevereiro, no site do Cebraspe. O certame oferta 40 vagas para a carreira de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 16.413,35, para a carga horária de 40 horas semanais. Clique aqui e se inscreva.

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): as inscrições do concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão abertas. Os interessados podem se inscrever até 26 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe. São ofertadas 50 oportunidades para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. A taxa custa R$ 130 para todos os cargos. Clique aqui e se inscreva.

Secretaria do Tesouro Nacional (STN): a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está com inscrições abertas para 40 oportunidades destinadas ao cargo de auditor federal de finanças e controle. Os candidatos podem se inscrever até 4 de março, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa custa R$ 160. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 20.924,80. Clique aqui e se inscreva.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): os interessados em participar do concurso público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) podem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até 6 de março. A taxa custa R$ 145. O certame oferta 60 oportunidades para as carreiras de inspetor (20 vagas) e analista (40 vagas). Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 20.924,80. Clique aqui e se inscreva.

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): as inscrições do concurso público do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) poderão ser feitas no período entre 31 de janeiro e 21 de fevereiro, no site da banca organizadora. A taxa custa R$ 100. São ofertadas 100 vagas para a carreira de analista de planejamento e orçamento. Clique aqui e se inscreva.

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): estão abertas as inscrições do concurso público da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para analista de gestão em saúde, tecnologista em saúde pública e pesquisador em saúde pública. O certame oferta, ao todo, 300 vagas, sendo 100 para cada função. O salário inicial varia de acordo com o cargo e a titulação, podendo chegar a R$ 12.233,70. Os interessados podem se candidatar até 5 de março. A taxa de inscrição custa R$ 150, com exceção do cargo de pesquisador, que o valor é de R$ 200. Clique aqui e se inscreva.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): estão abertas as inscrições do concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os interessados podem se candidatar até 16 de fevereiro, no site da banca organizadora Cebraspe, e pagar a taxa de R$ 160, que deve ser paga até 6 de março. O edital da Anvisa oferta 50 oportunidades de preenchimento imediato para a carreira, que contempla quatro áreas de atuação. Clique aqui e se inscreva.

Banco Central: as inscrições do concurso público do Banco Central foram abertas em 22 de janeiro e poderão ser feitas até 20 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 150. Ao todo, são ofertadas 100 vagas no certame para a carreira de analista. Clique aqui e se inscreva.