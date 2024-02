Concurso Caixa: veja quando será aberto o período de inscrição

YR Yasmin Rajab

Candidatos deverão se inscrever até 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Para garantir a participação no concurso público da Caixa Econômica Federal é importante que os concurseiros fiquem atentos ao calendário do certame. Uma das principais datas é o da abertura das inscrições. O período terá início nesta quinta-feira (29/2).

Os candidatos terão até 25 de março para garantir a participação no concurso. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. As taxas custa R$ 50 para nível médio e R$ 65 para nível superior.

A Caixa oferta 4.050 vagas para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação, ambas de nível médio; e médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior.

O salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho.

Além do salário, a Caixa oferece os seguintes benefícios a quem for aprovado:



Auxílio-refeição/alimentação: R$ 1.014,42;



Auxílio-cesta/alimentação: R$ 799,38;



Auxílio 13ª cesta alimentação (benefício recebido no mês de novembro): R$ 799,38;



Auxílio creche/babá: R$ 602,81;



Oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional;



Participação nos lucros e nos resultados, conforme a legislação e acordo coletivo vigente;



Acesso a planos de saúde e previdência complementar;



Participação em programas para aprimoramento da escolaridade e desenvolvimento;



Benefícios relacionados à saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e



Contrato de trabalho regido pela CLT, incluindo direito ao FGTS, entre outras vantagens.

Etapas

Nível médio:

1ª etapa - avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

2ª etapa - prova de redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

3ª etapa - procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

4ª etapa - procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Caixa.

Nível superior:

1ª etapa - avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

2ª etapa - prova de redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

3ª etapa - avaliação de títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

4ª etapa - procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

5ª etapa - procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Caixa.