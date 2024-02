Concurso Caixa: retificação muda critérios de desempate; confira

YR Yasmin Rajab

As inscrições custam R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 para nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio - (crédito: Divulgação/Fenae)

A Caixa Econômica Federal retificou o edital de concurso público para as carreiras de engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (28/2).

A retificação tem alterações nos critérios de desempate, nas informações sobre as provas e sobre a coleta de impressão digital. O edital também muda informações no quadro de vagas, nas unidades de abrangência e nas cidades de realização dos exames.

Segundo o documento, em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:



Tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição. Dentre os idosos, é assegurada prioridade aos maiores de 80 anos;

Obtiver maior número de pontos em conhecimentos específicos;

Obtiver maior número de pontos em medicina do trabalho e saúde do trabalhador;

Obtiver maior número de pontos em legislação específica;

Obtiver maior número de pontos em auditoria médica e plano de saúde;

Obtiver maior número de pontos em língua portuguesa;

Obtiver maior número de pontos em comportamentos éticos e compliance;

Obtiver maior número de pontos em conhecimentos e comportamentos digitais;

Obtiver maior número de pontos em noções de probabilidade e estatística;

Tiver maior idade;

Tiver exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, e a data de término das inscrições;

Tiver prestado serviço eleitoral voluntário.

Sobre as provas, os candidatos prestarão as provas das duas etapas (1ª e 2ª etapas) no mesmo dia e horário, sendo somente corrigida a prova discursiva dos candidatos classificados e habilitados igual a 10 vezes o número total de vagas.

Sobre o concurso

O edital da caixa oferta 4.050 vagas para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação, ambas de nível médio. O certame também oferta oportunidades para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior.

O salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho.



As inscrições custam R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 para nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca examinadora do certame, entre 29 de fevereiro e 25 de março. As provas ocorrem em 26 de maio.