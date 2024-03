CNU: ferramenta ajudará na alocação de aprovados no concurso; entenda

MS Mayara Souto

Ministério da Saúde utilizará ferramenta para gestão de pessoas e alocação de concursados públicos - (crédito: Divulgação)

O Ministério da Saúde anunciou nesta nesta quarta-feira (6/3) que utilizará a ferramenta "Dimensionamento da Força de Trabalho" para reconhecer gargalos no órgão público. O sistema também auxiliará na alocação na pasta de cerca de 200 servidores, após aprovação no Concurso Nacional Unificado (CNU). A informação foi adiantada ao Correio pela Saúde.

A nova tecnologia é uma parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que está incentivando os ministérios a fazerem essa "medição" dos esforços de trabalho. A ferramenta analisa durante 10 semanas qual a quantidade ideal de pessoal para alcançar o melhor funcionamento do órgão público.

Com os dados colhidos pelo sistema, serão aplicadas estratégias nos setores da pasta da Saúde e, se necessário, haverá a redistribuição de pessoas. "Essa atividade é para que se conheça a força de trabalho, a sua natureza, a sua diversidade”, afirmou o secretário-executivo do ministério, Swedenberger Barbosa. De acordo com ele, a partir disso, os servidores poderão atender melhor "às necessidades sociais da população brasileira".

