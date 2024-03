Quer prestar concurso militar? Veja dicas de como começar a estudar

YR Yasmin Rajab

As Forças Armadas brasileiras, formadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, já lançaram diversos editais de concursos públicos e processos seletivos neste ano. Os editais chamam a atenção de quem deseja seguir carreira militar, principalmente pela variedade de carreiras contempladas.

Para quem deseja seguir carreira militar, é necessário começar a se preparar com antecedência, afirma Ismael Santos, coordenador pedagógico do Estratégia Militares. Segundo o profissional, as provas não dão margem para estudos focados apenas no conteúdo que é avaliado normalmente. Sendo assim, o estudante precisa adquirir um material mais completo possível com antecedência.

"A dominação dos temas que estarão nos testes só acontece com o passar do tempo e cada concurso tem seu nível de dificuldade. Por isso, é sempre bom para o aluno começar a estudar de forma antecipada e centralizada nos temas programáticos de modo direcionado para a banca", indica.

Outra indicação do coordenador é se preparar de maneira eficiente. "É fundamental estabelecer uma rotina, com metas semanais a serem cumpridas. Para isso, pode ser útil fazer uma divisão da carga diária de estudos de maneira proporcional à dificuldade nas disciplinas, ou seja, quanto mais difícil o conteúdo, mais tempo precisa ser destinado para ele."



O concurseiro também precisa se atentar ao local e hábitos adotados. "O espaço que a pessoa dedica aos estudos requer organização, caso contrário todo o seu esforço não irá render. Do mesmo jeito, aquele momento de empenho deve ser efetivo, fazendo com que algumas ações não sejam recomendadas para alcançar essa finalidade, como, por exemplo, o uso de redes sociais que não estejam relacionadas ao estudo", complementa.

Teste físico

Uma das etapas dos concursos militares é o teste de aptidão física. A presença dessa fase no certame torna necessária uma conciliação dos estudos teóricos com a preparação física, que inclui exercícios e boa alimentação.

"Alongamentos, treinar com equipamentos adequados, descansar bem e fazer refeições saudáveis são diferenciais gigantescos para essa fase dos concursos", aponta Ismael Santos.

O coordenador explica que, além do TAF, os concursos militares geralmente são compostos por: prova objetiva, inspeção de saúde, avaliação psicológica, procedimento de heteroidentificação (apenas para os autodeclarados negros ou pardos, que concorrem às vagas reservadas) e avaliação documental.