Edital de técnico de segurança do trabalho é publicado com 166 vagas

O Ministério de Portos e Aeroportos publicou edital de concurso público destinado ao preenchimento de vagas na carreira de técnico de segurança do trabalho. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (25/3).

São ofertadas 166 vagas, divididas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros. Os aprovados serão lotados em Santos, São Paulo.

Foram contempladas diversas carreiras de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a mais de R$ 8 mil, além de diversos benefícios, como: vale-refeição/alimentação, adicional por tempo de serviço, auxílio creche, plano de saúde, seguro de vida e auxílio a filho com deficiência.



A inscrição deverá ser efetuada das 10h de 1º de abril às 23h59 de 6 de maio, no site da Vunesp, banca organizadora.

Cargos



Técnico de Segurança do Trabalho

Vagas: 8

Salário: R$ 2.883,57

Requisitos: diploma ou certificado de habilitação de técnico nível médio em segurança do trabalho, ou de curso médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de supervisor de segurança do trabalho, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino e registro no MTE/SRTE

Técnico Portuário - Assistente Administrativo ou Fiscalização Portuária

Vagas: 39

Salário: R$ 3.203,95 ou R$ 2.883,57, a depender do turno

Requisitos: certificado de conclusão do ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino

Técnico Portuário - Eletricista

Vagas: 11

Salário: R$ 3.203,95 ou R$ 2.883,57, a depender do turno

Requisitos: diploma ou certificado de habilitação de técnico nível médio em eletricidade, ou de curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de eletricidade, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino

Técnico Portuário - Mecânico

Vagas: 8

Salário: R$ 2.883,57

Requisitos: diploma ou certificado de habilitação de técnico nível médio em mecânica, ou de curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de mecânica, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino

Técnico Portuário - Projetista

Vagas: 4

Salário: R$ 3.203,95

Requisitos: diploma ou certificado de habilitação de técnico nível médio em desenho de projetos, desenho de arquitetura, desenhos de projetos de construção civil ou correlatos; ou de curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de projetista, desenho de projetos, desenho de arquitetura, desenhos de projetos de construção civil ou correlatos expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino

Técnico Portuário - Técnico Ambiental

Vagas: 1

Salário: R$ 2.883,57

Requisitos: diploma ou certificado de habilitação de técnico nível médio em meio ambiente, ou de curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de meio ambiente, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino

Técnico Portuário - Técnico em Edificações

Vagas: 10

Salário: R$ 3.203,95

Requisitos: diploma ou certificado de habilitação de técnico nível médio em edificações, ou de curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de edificações, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Ensino

Enfermeiro do Trabalho

Vagas: 1

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em enfermagem, com especialização em enfermagem do trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Especialista Portuário - Administrador

Vagas: 32

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em administração, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Especialista Portuário - Advogado

Vagas: 7

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em direito, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro definitivo na OAB. Regime de dedicação exclusiva

Especialista Portuário - Analista de Comércio Exterior

Vagas: 1

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação

Especialista Portuário - Analista de Sistemas

Vagas: 11

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em ciências da computação, análise de sistemas, sistemas de informação, engenharia de sistemas, engenharia de software, ou curso tecnológico em processamento de dados, análise e desenvolvimento de sistemas, defesa cibernética, tecnologia da informação, gestão de telecomunicações, redes de computadores, redes de telecomunicação, segurança da informação, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação

Especialista Portuário - Assistente Social

Vagas: 2

Salário: R$ 6.087,57

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em serviço social, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Especialista Portuário - Biólogo

Vagas: 4

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em biologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Especialista Portuário - Contador

Vagas: 4

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em ciências contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Especialista Portuário - Economista

Vagas: 4

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em ciências econômicas, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Especialista Portuário - Estatístico

Vagas: 2

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em estatística, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação

Especialista Portuário - Jornalista

Vagas: 3

Salário: R$ 5.072,98

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em comunicação social ou jornalismo, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e registro no MTE/SRTE

Especialista Portuário - Oceanógrafo

Vagas: 5

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em oceanografia, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação

Especialista Portuário - Pedagogo

Vagas: 2

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado ou licenciatura, em pedagogia, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação

Especialista Portuário - Técnico em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)

Vagas: 2

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em comunicação social ou publicidade e propaganda, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e registro no MTE/SRTE

Especialista Portuário - Técnico em Comunicação Social (Relações Públicas)

Vagas: 1

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em comunicação social ou relações públicas, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e registro no MTE/SRTE

Especialista Portuário - Tecnólogo Ambiental

Vagas: 2

Salário: R$ 8.116,76

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, tecnológico, em tecnologia ambiental, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe

Médico do Trabalho

Vagas: 2

Salário: R$ 4.058,39

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em medicina, com especialização em medicina do trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe