Exército lança edital para cadetes com 440 vagas de nível médio

FA Francisco Artur

Cadetes são os militares em formação para se tornarem oficiais nas forças armadas. Na foto, oficial do Exército auxiliam a população do DF no combate à dengue - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Exército publicou um novo edital de concurso público, desta vez para a Escola Preparatória de Cadetes. Foram abertas 440 vagas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres.

Para a ampla concorrência serão 320 para homens e 32 para mulheres. Candidatos negros: 80 para homens e 8 para mulheres. As inscrições poderão ser feitas entre 10 de abril e 21 de maio, no portal da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo ou estar em curso do 3º ano do ensino médio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.

Além da escolaridade, para participar do certame de cadetes do Exército, é necessário ter idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. As provas estão previstas para os dias 21 e 22 de setembro.

Os candidatos serão avaliados pelas etapas de:

Exame intelectual (EI), de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada por todos os candidatos;

Inspeção de saúde (IS): a ser realizada, apenas, pelo candidato convocado, desde que aprovado no EI, respeitada a classificação obtida;

Exame de aptidão física (EAF): a ser realizado, apenas, pelo candidato apto na IS;

Avaliação Psicológica (Avl Psc): a ser realizada, apenas, pelo candidato apto no EAF; e