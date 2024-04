Concurso Unificado: oito cidades do Entorno do DF terão aplicação de provas

RG Rafaela Gonçalves

A comissão organizadora do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) anunciou nesta quinta-feira (4/4) a ampliação para 228 o número de municípios que vão receber provas do certame. As oito novas cidades estão todas no Entorno do Distrito Federal.

As provas serão aplicadas também em Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás, levando sempre em consideração o CEP que o candidato indicou na hora da inscrição.

O DF é a Unidade da Federação com maior número de inscritos, 220 mil candidatos, superando cidades mais populosas como Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo o coordenador de logística do CPNU Alexandre Retamal, a alteração foi feita a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos“. Os novos pólos de aplicação do Entorno foram escolhidos por terem alto número de inscritos residentes nessas localidades”, afirmou.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios, solicitando cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.

Com 2,1 milhões de inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando os recordes anteriores, dos certames do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.

O certame será realizado em 5 de maio simultaneamente em 228 cidades do país, incluindo capitais e municípios de diversas regiões. A Fundação Cesgranrio será a banca responsável pela aplicação, com experiência na execução de exames como o Enem.

