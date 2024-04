CNU: Local de prova não pode ser mudado por conta de show da Madonna

YR Yasmin Rajab

A cantora Madonna está com um show marcado na praia de Copacabana para 4 de maio, véspera do dia de aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado. Por conta do evento, alguns candidatos querem fazer o exame no Rio de Janeiro, afirma Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Em entrevista ao programa Bom dia, ministra, nesta quinta-feira (11/4), Dweck explicou que a mudança de local de prova não é possível. "Ninguém pode mudar o local de prova que escolheu inicialmente. Por conta do show da Madonna, tem gente querendo fazer a prova no Rio. Quem não escolheu o Rio não vai poder trocar pra fazer a prova, infelizmente. Então tem que fazer no local que escolheu", explicou.

A ministra ressalta que o local de prova só pode ser alterado caso haja um erro. "Tem que conferir se o local que está lá (no site da banca, Fundação Cesgranrio), é o que a pessoa escolheu. É um erro que, em geral, não acontece. Mas, se acontecer, pode ser corrigido".



Madonna realizará no Brasil o único show da turnê The Celebration Tour previsto para a América do Sul. A apresentação será praia de Copacabana no Rio de Janeiro. O retorno da Rainha do Pop ao Brasil, 12 anos após o último show em terras brasileiras, deve movimentar milhares de fãs pelo país.

Segundo o Ministério da Gestão, o evento não atrapalhará o concurso. Em 13 de março, o MGI enviou ofícios aos governos e prefeituras dos locais onde serão aplicadas as provas, solicitando cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.

O certame ocorrerá em mais de 220 municípios do país. Durante a manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30. No turno vespertino, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h.