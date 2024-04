Concurso Nacional Unificado: MGI confirma horário das provas

YR Yasmin Rajab

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou, nesta quarta-feira (17/4), por publicação no Diário Oficial da União, os horários de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado. Os horários já tinham sido divulgados pela pasta no início de abril.

Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília). Nesse turno, os inscritos nos blocos de nível superior (1 a 7) farão o exame com 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimentos específicos. Já os candidatos de nível médio (bloco 8), passarão pela prova com 20 questões objetivas e uma redação.

Durante a tarde, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Os candidatos dos blocos de nível superior responderão 50 questões objetivas de conhecimentos específicos. Os de nível médio farão mais 40 questões objetivas.



Vale ressaltar que, para os candidatos de nível médio, não serão aplicadas questões dissertativas, apenas a redação durante a manhã. As provas serão aplicadas em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país.

Confira os horários:

Turno matutino:

Abertura dos portões: 7h30 Fechamento dos portões: 8h30 Início da aplicação: 9h Duração da prova: 2h30

Turno vespertino: