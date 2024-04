Candidatos do CNU não poderão levar caderno de provas

YR Yasmin Rajab

O coordenador-geral de logística do CNU, Alexandre Retamal, justificou a medida como uma maneira de evitar cola durante o exame - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) não poderão levar os cadernos de provas e nem fazer nenhum tipo de anotação dos gabaritos das questões no cartão de confirmação.

O coordenador-geral de logística do CNU, Alexandre Retamal, explica que a medida ocorre por questões de segurança. "Quem escrever as respostas no cartão de confirmação, pela manhã, vai voltar de tarde com ele, e aí a gente teria que conferir se o que está escrito são as anotações dele, ou se era algum tipo de cola. Então, para aumentar a segurança, não vai ser permitida anotações de nenhum tipo no verso do cartão de confirmação."

"Se a pessoa fizer qualquer tipo de anotação, ela fica sujeita a ser eliminada da prova. E principalmente, ela não vai poder entrar na parte da tarde de volta na prova com anotações no verso do cartão de confirmação", explica.



Os cadernos de provas estarão disponíveis após o término dos exames no site do Ministério da Gestão. O cartão-resposta dos candidatos será disponibilizado na página do candidato, na data prevista de 3 de junho.

Horário das provas

Nesta quarta-feira (17/4), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou os horários de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado. Os horários já tinham sido divulgados pela pasta no início de abril.

Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília). Nesse turno, os inscritos nos blocos de nível superior (1 a 7) farão o exame com 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimentos específicos. Já os candidatos de nível médio (bloco 8), passarão pela prova com 20 questões objetivas e uma redação.



Durante a tarde, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Os candidatos dos blocos de nível superior responderão 50 questões objetivas de conhecimentos específicos. Os de nível médio farão mais 40 questões objetivas.

Vale ressaltar que, para os candidatos de nível médio, não serão aplicadas questões dissertativas, apenas a redação durante a manhã. As provas serão aplicadas em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país.