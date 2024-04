Concurso da Câmara: TCU rejeita representação sobre irregularidades na prova

FA Francisco Artur

A decisão foi por unanimidade. Agora, o certame da Câmara Federal dos Deputados segue em andamento e, agora, está na fase de resultados preliminares de análises como a de heteroidentificação e a psicossocial - (crédito: Agência Brasília)

O Tribunal de Contas da União não identificou indícios de irregularidades no concurso da Câmara dos Deputados. O acordão, publicado na semana passada, não reconheceu a representação que pedia a apuração de indícios de omissão da Câmara em fiscalizar a execução do contrato firmado com a Fundação Getulio Vargas (FGV) para a realização de concurso público para o cargo de analista legislativo, especialidade técnica legislativa. A decisão da Primeira Câmara foi unânime.

De acordo com o TCU, não foram apresentadas provas que atestam os supostos indícios de irregularidades no certame. Além disso, os ministros dizem que não compete à corte substituir a banca examinadora do concurso.

Os questionamentos sobre a seleção foram feitos por um grupo de candidatos aprovados na primeira fase da seleção.



A comissão questionou os critérios de correção da redação, além dos procedimentos de segurança e interposição de recursos adotados pela banca. As alegações em questão foram endossadas pelo Ministério Público de Contas, que levou as questões para que fossem analisadas pelo TCU.

Parecer técnico

Antes do acordão, o TCU solicitou à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações da corte de contas um parecer técnico sobre as alegações apontadas pelo Ministério Público e por candidatos aprovados na primeira fase. O resultado desta análise foi a negação de que haveria indícios suficientes de irregularidades.

“Os questionamentos feitos em relação ao espelho de avaliação da prova dissertativa, questionamentos sobre notas ou critérios de correção das provas discursivas e impossibilidade de o candidato responder a todos os quesitos em apenas 30 linhas não fazem parte da competência desta Corte de Contas e por isso não serão analisados na presente instrução”, diz o parecer feito pela auditoria do TCU, no dia 2 de abril.

Concurso da Câmara

O certame da Câmara dos Deputados segue em andamento e, agora, está na fase de resultados preliminares de análises como a de heteroidentificação e a psicossocial. O certame prevê 140 vagas para provimento imediato e 609 vagas para formação de cadastro de reserva.