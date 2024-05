Politec-PE abre concurso com 213 vagas para médicos, agentes e peritos

YR Yasmin Rajab

As provas serão aplicadas em Recife, podendo ocorrer também na Região Metropolitana, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município - (crédito: Reprodução/Unsplash)

A Polícia Científica de Pernambuco (Politec-PE) lançou edital de concurso público com 213 oportunidades para agente de medicina legal (76 vagas), médico legista (60 vagas) e perito criminal (77 vagas).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 3 de junho, por meio do site do Instituto AOCP, banca organizadora. As taxas custam R$ 250, para agente, e R$ 300 para médico e perito criminal.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Os concorrentes para a carreira de agente farão a prova durante a manhã, enquanto os participantes dos demais cargos farão os exames durante os dois períodos, sendo a objetiva pela manhã e a discursiva a tarde.

As provas serão aplicadas no Recife, podendo ocorrer também na Região Metropolitana, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

Requisitos



Agente de medicina legal: curso superior em qualquer área de formação.

Médico legista: curso superior em medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Perito criminal: curso superior em engenharia, química ou química industrial, farmácia, ciências biológicas ou biomedicina, ciências da computação ou sistemas de informação, ciências contábeis, geologia, física, odontologia ou medicina veterinária.