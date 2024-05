GDF autoriza 8 mil vagas para concursos e nomeações de servidores

YR Yasmin Rajab

A pasta com maior número de vagas é a da Saúde, com 2.452, entre nomeações e novos concursos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou 8.143 vagas para abertura de novos concursos públicos e nomeações de servidores. A medida ocorre após a atualização da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, publicada em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (30/4).

A pasta com maior número de vagas é a da Saúde, com 2.452, entre nomeações e novos concursos. Desse número, serão contratados 50 cirurgiões-dentistas, 400 especialistas em saúde, 250 enfermeiros, 250 médicos, 200 técnicos em enfermagem, 150 agentes de vigilância ambiental (AVAs), 150 agentes comunitários de saúde (ACSs) e 230 auditores de atividades urbanas.

Para a Educação, 300 profissionais serão contratados, sendo: 200 pedagogos - orientadores educacionais e 100 professores de educação básica. Entre os provimentos para a Segurança do DF, está a nomeação de 400 policiais penais.

A Câmara Legislativa (CLDF) e o Tribunal de Contas (TCDF) também foram contemplados. 180 vagas estão previstas para novos concursos públicos e nomeações para a CLDF, destinadas aos cargos de consultores técnico legislativos, consultores legislativos, procuradores legislativos e analistas legislativos.

Para o TCDF, 30 vagas serão abertas, divididas da seguinte maneira: 10 para auditor de controle externo; 10 para analista de administração pública; e 10 para técnico de administração pública.