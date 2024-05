Concurso Codevasf: edital é publicado com 61 vagas e salário de R$9 mil

FA Francisco Artur

As provas do concurso da concurso da Codevasf serão aplicadas no dia 4 de agosto, nas capitais Aracaju, Belém, Maceió, Brasília, Goiânia, Macapá, Palmas, São Luís e Teresina. Também haverá avaliações nas cidades de Bom Jesus da Lapa (BA), Montes Claros e Petrolina - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O concurso da Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) teve seu edital publicado com a previsão de preencher 61 vagas de analista da instituição. As oportunidades são para candidatos com nível superior e os salários iniciais serão de mais de R$9 mil.

O prazo para inscrições no certame começa em 20 de maio e se estende até 10 de junho, por meio do site Cebraspe, a banca organizadora do exame (veja o portal aqui). As inscrições serão confirmadas mediante o pagamento de uma taxa de R$90. Haverá a isenção do valor da taxa para os candidatos que se enquadrarem como inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea.

As provas serão aplicadas em 4 de agosto, nas capitais Aracaju, Belém, Maceió, Brasília, Goiânia, Macapá, Palmas, São Luís e Teresina. Também haverá avaliações nas cidades de Bom Jesus da Lapa (BA), Montes Claros e Petrolina.

Os aprovados no certame podem ser alocados na sede da Codevasf, em Brasília, ou em outras unidades da companhia que estão localizadas nos locais onde as provas serão aplicadas.

Como será a prova

O candidato a uma vaga no concurso da Covasf fará provas com 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos e uma questão de aptidões específicas. As marcações no gabarito dos candidatos em concordância com a lista de respostas oficial da banca valerão um ponto. Caso a marcação esteja em desacordo com o gabarito oficial, o candidato perderá um ponto.

O concurso exigirá conhecimentos nessas áreas: