TSE Unificado: federação de servidores pede adiamento de provas; entenda

FA Francisco Artur

A proximidade das eleições municipais dificultaria a realização do concurso TSE Unificado, segundo a Fenajufe - (crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Com provas previstas para o dia 22 de setembro, o concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado — um dos mais aguardados do país— terá o calendário questionado pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe). O edital da seleção foi publicado nesta quarta-feira (29/5).

A entidade questiona a proximidade do certame com o período de eleições municipais. Segundo o TSE, o primeiro turno do pleito está previsto para o dia 6 de outubro e o segundo, para o dia 27 de outubro. Isso provocaria, segundo a Fenajufe, um contexto "inadequado" aos atuais servidores dos tribunais regionais e do Tribunal Superior Eleitoral.

A proximidade das provas com as eleições municipais, ainda de acordo com a Fenajufe, prejudicaria e até "inviabilizaria" a participação dos servidores que já atuam na justiça eleitoral no concurso do TSE Unificado. A federação também cita que, no ano passado, houve uma direção-geral do TSE, que "expressou preocupação com a demora na publicação do edital do concurso unificado — tendo em vista, justamente, as eleições municipais deste ano".

TSE Unificado

O certame do TSE, segundo o edital, ofertará 395 vagas, sendo 126 para cargos de analista judiciário e 269 para cargos de técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva. O período de inscrições vai de 4 de junho a 18 de julho. A remuneração inicial é R$ 13.994,78 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será a banca organizadora.

As vagas a serem preenchidas com a seleção de 2024 serão distribuídas nos quadros de pessoal das seguintes cortes eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

O Correio questionou o TSE sobre o pedido da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal edo Ministério Público da União para adiar as provas do concurso. A corte Eleitoral não comentou sobre o pedido e diz que só se posiciona sobre "termos que constam no edital". "Qualquer modificação [no certame] será amplamente divulgada nos canais de comunicação do TSE e na página da banca organizadora do concurso", finaliza.