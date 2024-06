Unifal abre seleção para matemático em instituto de ciências exatas

Interessados em concorrer à vaga terão de ter graduação em matemática e mestrado em qualquer área do conhecimento - (crédito: Maurenilson Freire)

Um novo processo seletivo para preencher uma vaga de professor foi anunciado pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais (Unifal). A oportunidade será para atuar no Instituto de Ciências Exatas da universidade (confira o edital).

O docente contratado terá a responsabilidade de ministrar disciplinas como cálculo diferencial e integral I a IV, geometria analítica, álgebra linear, matemática discreta e matemática aplicada à biologia. Interessados em concorrer à vaga terão de possui graduação em matemática e mestrado em qualquer área do conhecimento. A jornada de trabalho será de 40 horas, com remuneração variando entre R$ 4.692,37 e R$ 6.356,02.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção da Unifal devem acessar, entre os dias 25 de junho e 10 de julho, o site da Unifal e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 117. O processo seletivo consistirá em prova didática e prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, mediante solicitação da Unidade Acadêmica interessada.