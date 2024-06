Santa Catarina abre concurso com 10 mil vagas para a Educação

YR Yasmin Rajab

As inscrições serão abertas em 9 de julho e poderão ser feitas até 12 de agosto - (crédito: Reprodução/Ricardo Wolffenbüttel/Secom)

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC) abriu um concurso público que pode contratar até 10 mil servidores durante o tempo de vigência. Os cargos serão efetivos, destinados às unidades escolares da rede pública estadual.

O certame é destinado a professores e profissionais das áreas administrativas e pedagógicas, incluindo assistentes de educação, assistentes técnico-pedagógicos e especialistas. Os salários chegam a R$ 5 mil. Confira:

Assistente de educação - R$ 5.000



Assistente técnico-pedagógico - R$ 5.000



Especialista em assuntos educacionais - administrador escolar - R$ 5.000



Especialista em assuntos educacionais - orientador educacional -R$ 5.000



Especialista em assuntos educacionais - supervisor escolar - R$ 5.000



Professor - R$ 1.249,99 (10 horas semanais) ou R$ 2.565,11 (20 horas semanais)

As inscrições serão abertas em 9 de julho e poderão ser feitas até 12 de agosto, no site da Universidade Regional de Blumenau (Furb). A taxa custa R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de conhecimentos/habilidades, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório e facultativo, para todos os cargos.



A prova será composta por 40 questões, sendo 38 de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e apenas uma correta, e duas questões discursivas.

Maior concurso da história do estado

Segundo o Governo de Santa Catarina, este é maior concurso da história do estado. "Esse edital é um grande avanço para a nossa educação pública de Santa Catarina. Estou muito feliz com este momento em poder chamar mais profissionais que integrarão o quadro de servidores do estado", disse o governador Jorginho Mello.

Mais de 65% das vagas previstas devem ser preenchidas na primeira chamada, das quais quase 76% serão para o cargo de professor. Serão contratados até 10 mil servidores durante os quatro anos de vigência do concurso. As nomeações deverão ocorrer em várias chamadas, conforme a necessidade da rede.