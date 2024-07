Novos concursos federais devem ser anunciados esta semana, diz MGI

YR Yasmin Rajab

Nesta quarta-feira (3/7), o MGI, liderado por Esther Dweck, divulgou a autorização dos concursos do ICMBio e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) - (crédito: Adalberto Marques/MGI)

Novos concursos federais devem ser anunciados ainda nesta semana, afirmou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta terça-feira (2/7), em resposta à um comentário nas redes sociais.

A informação foi publicada após um questionamento de uma internauta, em uma das publicações do MGI no Instagram. "Por favor, MGI quando será o anúncio de novos concursos e atualização do cronograma do CNU?", questionou a jovem.

MGI afirmou que as novas autorizações ocorrerão nesta semana (foto: Reprodução/Instagram)

Vale ressaltar que, nesta quarta-feira (3/7), a Gestão divulgou a autorização dos concursos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ).

Para o ICMBio, estão previstas 180 vagas, sendo 120 para o cargo de analista administrativo e 60 para o cargo de analista ambiental. Para o JBRJ, estão previstas 20 oportunidades.