Concurso prefeitura de Macaé (RJ): três editais são publicados

A prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, publicou três editais de concurso público para o provimento de 824 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam até R$13 mil mensais. Confira o edital 1. Confira o edital 2. Confira o edital 3.

As inscrições ficarão abertas de 8 de julho a 6 de agosto, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. As provas serão aplicadas no dia 13 de outubro para todos os cargos. Confira todas as áreas ofertadas no concursos da prefeitura de Macaé:

Administração Pública Municipal Direta de Macaé: 770 vagas

Nível fundamental

auxiliar de Serviços Escolares: 242 vagas.

Nível médio

professor A: 182 vagas;

professor A - AEE (atendimento educacional especializado): 31 vagas;

professor A - tradutor e intérprete de Libras: 9 vagas.

Nível superior

professor C - Língua Portuguesa: 29 vagas;

professor C - Matemática: 33 vagas;

professor C - História: 13 vagas;

professor C - Geografia: 22 vagas;

professor C - Ciências: 3 vagas;

professor C - Educação Física: 30 vagas;

professor C - Artes: 11 vagas;

professor C - Inglês: 2 vagas;

professor Orientador Educacional: 20 vagas;

professor Orientador Pedagógico: 76 vagas;

professor Supervisor de Ensino: 5 vagas;

assistente social: 12 vagas;

psicólogo: 11 vagas;

fonoaudiólogo: 11 vagas;

auditor fiscal do tributário: 6 vagas;

contador: 15 vagas;

analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental: 1 vaga;

analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental - Engenharia Civil: 1 vaga;

auditor Municipal de Controle Interno: 1 vaga;

auditor Municipal de Controle Interno - Contador:1 vaga;

médico Perito:1 vaga;

médicos do Trabalho: 1 vaga; e

engenheiros de Segurança do Trabalho: 1 vaga.

Os salários variam de R$2.294,39 a R$8.045,64.

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev: 50 vagas

Nível médio

assistente previdenciário: 22 vagas;

assistente previdenciário técnico - Arquivo: 1 vaga;

assistente previdenciário técnico -Informática: 2 vagas.

Nível superior

analista Previdenciário - Especialidade Serviço Social: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Auditoria Médica e Medicina do Trabalho: 2 vagas;

analista Previdenciário: 9 vagas;

analista Previdenciário - Especialidade Enfermagem: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Psicologia: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Administração: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Analista de Sistemas: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Auditoria: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Ciências Atuariais: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Contabilidade: 3 vagas;

analista Previdenciário - Especialidade Economia: 1 vaga;

analista Previdenciário - Especialidade Ouvidoria: 1 vaga;

analista Previdenciário - Formação em Direito: 2 vagas.

Os salários, no caso do Macaeprev, variam de R$2.552,81 a R$8.045,64.

Procuradoria Geral do Município (PGM) de Macaé: 4 vagas

Nível superior

procurador: 4 vagas.

O vencimento inicial do cargo de procurador é de R$13.699,12.