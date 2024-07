Concurso Itamaraty: inscrições para o certame terminam nesta semana

RP Raphaela Peixoto MS Mayara Souto

Para participar do certame, é preciso ter ensino superior em qualquer área - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Atenção, concurseiros! Termina nesta sexta-feira (26/7) o prazo para se inscrever no concurso para admissão à carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O certame oferta 50 vagas na classe inicial de terceiro secretário.

As inscrições podem ser realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor da inscrição é de R$ 229. Podem pedir a isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Para participar do certame, é preciso ter ensino superior em qualquer área. No entanto, o certame cobra conhecimento em diversas línguas, entre elas o francês.

O concurso será realizado em duas fases. A primeira fase da seleção consistirá em uma prova objetiva. Já a segunda etapa será composta por provas escritas. Os exames cobraram as seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil e mundial, política internacional, geografia, economia, direito e um idioma adicional (língua espanhola ou língua francesa).

A primeira fase será realizada nas 27 capitais das Unidades da Federação em 15 de setembro. Aplicação da segunda fase será nas capitais onde houver candidatos aprovados na fase anterior. Os exames desta fase serão aplicados nos seguintes dias:

Aplicação da prova de língua portuguesa (manhã): 12 de outubro

Aplicação da prova de história do Brasil (tarde): 12 de outubro

Aplicação da prova de língua inglesa (manhã): 13 de outubro

Aplicação da prova de Geografia (tarde): 13 de outubro

Aplicação da prova de política internacional (manhã): 19 de outubro

Aplicação da prova de Economia (tarde): 19 de outubro

Aplicação da prova de Direito (manhã): 20 de outubro

Aplicação da prova de língua espanhola ou língua francesa (tarde): 20 de outubro

Vagas para mulheres

No intuito de buscar a equidade de gênero na diplomacia brasileira, o edital do concurso traz uma regra prevendo que, pelo menos, 40% dos candidatos da segunda fase da prova deverão ser mulheres. O certame ainda restringe que a convocação adicional seja de até 75 mulheres, sendo até 35 candidatas negras e cinco com deficiência.

Essa regra não tem o mesmo funcionamento das cotas, pois não garante o mesmo percentual na aprovação final. A iniciativa pretende fazer com que as mulheres participem mais ao longo do concurso e que, desta maneira, possam representar maior fatia na diplomacia brasileira nos próximos anos — uma reivindicação de muitos anos da categoria.