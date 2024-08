CNU: locais de prova serão divulgados nesta quarta-feira (7/8)

FA Francisco Artur

O concurso Nacional Unificado ocorrerá em 18 de agosto. Haverá avaliações pela manhã e à tarde - (crédito: Agência Brasil)

Candidatos que farão o Concurso Nacional Unificado terão seus locais de prova divulgados nesta quarta-feira (7/8), pela Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do certame. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a informação constará na "área do candidato", no site da banca. Entre aqui. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O concurso Nacional Unificado ocorrerá em 18 de agosto. Haverá avaliações pela manhã e à tarde. Os locais de prova estarão no cartão de confirmação de cada candidato. Além dessa informação, o cartão mostrará outros dados, como número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

No dia de prova do CNU, embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão e Inovação recomenda levar o cartão de confirmação. As provas do concurso, segundo o MGI, começaram a ser distribuídas no sábado (3/8). Essa logística de distribuição das provas continuará até 17 agosto. O CNU será aplicado em 228 cidades brasileiras. A expectativa é de que mais de 2 milhões de candidatos realizem as avaliações.

Maratona CNU

A preparação para o Concurso Naiconal Unificado está na reta final! Neste momento, professores recomendam revisar conteúdos importantes, além de fazer simulados e redações. O Correio convidou o professor do Gran Cursos Eduardo Cambuy para esclarecer algumas dúvidas sobre o certame. Confira aqui: