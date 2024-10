CNU: Prazo para envio dos títulos termina amanhã; veja datas

RP Raphaela Peixoto

Participantes tem até esta quinta (10/10) para enviar toda a documentação, com exceção dos candidatos do Bloco 4 — que tiveram as notas divulgadas oito horas depois dos demais blocos, em razão da suspensão do da liminar da justiça do DF — , o prazo termina dia 11d de outro. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) convocados para a etapa de prova de títulos tem até esta quinta-feira (10/10) para enviar os documentos comprovatórios de titulação e experiência profissional.

Diferente dos candidatos dos demais blocos, os participantes do bloco 4 tem até termina na sexta-feira (11/10) para enviar os títulos. Eles ganharam mais tempo porque as notas foram divulgadas, na noite desta terça-feira (8/10) — oito horas após a liberação de notas do restante dos blocos — em razão da suspensão da liminar da Justiça do DF.

Os títulos devem ser enviados por meio da área do candidato, no site do certame. Os editais do CPNU orienta que a documentação deve ser encaminhada via upload da imagem do documento original ou da cópia autenticada em cartório, frente e verso. Serão aceitos os seguintes formatos: DF, JPEG e JPG. O tamanho máximo aceito é de 2MB.

A prova de títulos tem apenas caráter classificatório. Dessa forma, a posição do candidato pode ser alterada conforme a nota obtida nesta fase. Aqueles que não enviarem a documentação receberá nota zero. porém a falta de títulos não resultará na desclassificação do candidato, que conservará a pontuação das fases anteriores do processo seletivo.



Vale lembrar que o prazo para a interposição de eventuais pedidos de revisão das notas preliminares das provas discursivas termina nesta quarta-feira (9/10). Os recursos devem ser apresentados no campo "Interposição de recursos" da área do candidato, mesmo local onde o candidato pode baixar a imagem da prova discursiva.