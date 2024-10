Novas etapas do CNU começam nesta quinta-feira (17/10); veja detalhes

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos poderão acessar os resultados preliminares da avaliação de títulos e dos resultados finais do certame em novembro - (crédito: Reprodução/Fundação Cesgranrio)

Novas etapas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começam nesta quinta-feira (17/10) com a divulgação dos resultados dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e da redação. Para consultar os resultados, o candidato deve acessar a "Área do Candidato", no site do CPNU, ou da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. Os resultados estão disponíveis no menu "Resultados e Convocações".

Além disso, a pasta também divulgou nesta quinta-feira a convocação dos candidatos negros e indígenas para verificação da condição declarada para vagas reservadas a cotas raciais. Segundo o MGI, informações sobre procedimento de heteroidentificação, como o local onde será realizada a etapa, estão disponíveis "Área do Candidato". O procedimento de heteroidentificação será realizado nos dias 2 e 3 de novembro.

Os resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos e candidatas concorrentes às vagas reservadas para negros serão divulgados no dia 13 de novembro e, até o dia 14, os participantes ainda terão a oportunidade de apresentar possíveis pedidos de recurso.

Também começa, nesta quinta-feira, o prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararam com deficiência. Os candidatos serão avaliados por uma equipe multiprofissional embasado na documentação médica comprobatória enviada, via upload, no ato da inscrição.

A divulgação dos resultados preliminares desta etapa está prevista para 13 de novembro. Os resultados a esses resultados podem ser apresentados, a partir do mesmo dia. O prazo recursal termina no dia 14 de novembro.

Mais etapas em novembro

Os candidatos poderão acessar os resultados preliminares da avaliação de títulos a partir do dia 4 de novembro. Os participantes poderão apresentar recursos contra o resultado a partir do mesmo dia da divulgação e até 5 de novembro.

A publicação dos resultados finais do certame está prevista para 21 de novembro. A classificação dos candidatos levará em conta as notas mais altas dentro do quantitativo de vagas disponíveis, além da preferência entre as carreiras e especialidades indicada pelo candidato no ato da inscrição.