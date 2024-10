Ministério da Fazenda recebe aval para nomear 40 aprovados em concurso

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Fazenda autorizou a nomeação de 40 aprovados em concurso público para o cargo de auditor fiscal de finanças. Os salários iniciais são de R$ 20.924,80, conforme anunciado no edital de abertura.

O aval, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (17/10). Segundo o texto, são condições para o provimento dos cargos: a existência de vagas na data da nomeação das pessoas candidatas e a disposição orçamentária.

A portaria também afirma que o Ministério da Fazenda será o responsável pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados. Caberá a pasta editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários, de acordo com as disposições legais.

Vale lembrar que o MGI, na sexta-feira (11/10), também autorizou a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nomear 50 aprovados no certame analista em ciência e tecnologia. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que podem chegar a mais de R$ 11 mil, a depender da carreira escolhida e da titulação.

Novos concursos autorizados

Novos concursos para três órgãos federais foram autorizados pelo MGI na última semana. As oportunidades, no total 25, serão disponibilizas para o Comando da Marinha, Fundação Biblioteca Nacional e Fundação Casa de Rui Barbosa, sendo:

14 vagas para a Fundação Biblioteca Nacional: dos quais 11 são para o cargo de técnico de documentação e três são para de analista de administração.



10 vagas para a Fundação Casa de Rui Barbosa: sendo quatro para o posto de analista em ciência e tecnologia; As demais vagas são para tecnologista para pesquisador, três oportunidades cada um.



1 vaga para o Comando da Marinha: cargo de juiz do Tribunal Marítimo