TRT-20 lança concurso com salários de até R$ 13,9 mil; veja detalhes do edital

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE) lançou concurso público com vagas imediatas e para formação de cadastro reserva para analista judiciário e técnico judiciário. As remunerações são de R$ 13.994,78 e R$ 8.529,65, respectivamente. O edital de abertura foi publicado na segunda-feira (16/9).

Para o cargo de analista, estão disponíveis oportunidades para diversas áreas de ensino superior, incluindo vagas específicas em contabilidade, engenharia civil, tecnologia da informação e medicina do trabalho.Por outro lado, para os cargos técnicos, existem vagas direcionadas para as áreas de tecnologia da informação e enfermagem do trabalho, além da possibilidade de candidatos de qualquer área de ensino superior.

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site da banca organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC) preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa (R$ 110 para analista e R$ 80 para técnico), até 18 de outubro. O período de inscrições ficará aberto entre 23 de setembro a 17 de outubro.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Os exames serão aplicados em Aracaju/SE, em 15 de dezembro. A prova discursiva – Estudo de Caso constará de uma questão prática, para a qual o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. Já a prova objetiva terá 60 questões, dos quais 20 serão de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.