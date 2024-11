FA Francisco Artur de Lima

As provas objetivas e discursivas do concurso do STJ serão aplicadas no dia 1º de dezembro - (crédito: Ana Rayssa/Esp.CB/D.A Press)

Inscritos no concurso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já podem checar os horários de provas. A seleção que será para a formação de cadastro de reserva para cargos de analista tem salários a até R$ 12 mil.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (14/11), os detalhes do concurso do STJ foram disponibilizados no site do Cebraspe, a banca organizadora do certame. As provas objetivas e discursivas do concurso do STJ serão aplicadas no dia 1º de dezembro.

Os portões estão previstos para abrir às 12 horas, com fechamento às 13h. Meia hora depois, os candidatos começarão as avaliações. O tempo de duração das provas é de 4 horas e 30 minutos. Conforme a publicação no DOU, informações sobre locais de prova serão divulgadas no dia 22 de novembro.

Confira as áreas e especialidades do cargo de analista judiciário:

Área administrativa:

Sem especialidade

Inspetor da polícia judicial

Área apoio especializado:

Análise de sistemas de informação

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação social

Contadoria

Enfermagem

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Medicina – ramo cardiologia

Medicina – ramo clínica geral

Medicina – ramo ortopedia

Odontologia – ramo dentística

Pedagogia

Psicologia

Suporte em tecnologia da informação

Área judiciária: