Esther Dweck abre congresso internacional sobre reforma da administração pública

CB Correio Braziliense

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, avaliou o resultado do CPNU como "bastante positivo" - (crédito: Mariana Campos/CB)

Desta terça (26) até a sexta-feira (29), ocorrerá o 29º Congresso Internacional do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) em Brasília. O evento receberá especialistas de todo o mundo para debater experiências e pesquisas relacionadas a reforma do estado e da administração pública.

O congresso será na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na Asa Sul, em Brasília e também está sendo organizado pelo CLAD e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Na abertura, às 19h desta terça (26), estarão Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e atual presidenta do CLAD; Betânia Lemos, presidenta da Enap; Conrado Lemos, secretário-geral do CLAD, e outros representantes do Governo Federal. Na sequência, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, fará uma palestra intitulada “Democracia e capacidades estatais na América Latina”. Haverá transmissão da abertura no canal do Youtube da Enap.



Mais de 700 participantes irão se reunião, entre pesquisadores, ministros, secretários de Estado, parlamentares, servidores públicos e sindicalistas. Eles trocarão experiências e debaterão onze tópicos voltados à modernização do estado e da administração pública.



Além disso, entre os participantes dos quatros dias estão convidados como a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF); Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima; Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas; o assessor Especial da Presidência da República, Celso Amorim; o ministro da Transformação Digital e da Função Pública da Espanha, Oscar Lopez; e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn.

Para saber mais sobre a programação, acesse o link.

Anote

29º Congresso Internacional do CLAD sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública

Abertura: Terça-feira (26/11), às 19h

Data: De 26 e 29 de novembro

Transmissão da abertura: Youtube

Local: Enap - Asa Sul - SPO - Área Especial 2-A, Brasília-DF