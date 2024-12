Concurso Correios: gabaritos oficiais são divulgados; confira

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos do concurso dos Correios já podem acessar os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas do certame. O documento, assim como os cadernos de questões foram disponibilizados, no domingo (15/12), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção.

O prazo para interposição de recurso fica aberto das 10h desta segunda-feira (16/12) até às 17h de terça-feira (17/12). Os recursos podem ser interportos por meio da página oficial do certame.

As provas foram aplicas no domingo (15/12). Segundo a estatal, mais de 1 milhão de candidatos fizeram as provas, ou seja, um comparecimento de 59,85%, visto que nesta edição, o total de inscritos foi de 1,6 milhão.

São ofertadas 3.511 vagas, das quais 3.099 são para o cargo de agente de Correios (carteiro) e 412 para analista de Correios. Os salários podem chegar a R$ 10.302.