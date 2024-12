Concurso Correios: taxa de comparecimento é de quase 60%

RP Raphaela Peixoto

Os candidatos passaram por provas objetivas e discursivas (no caso do cargo de analista) - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mais de 1 milhão de candidatos dos concursos realizaram as provas no domingo (15/12), conforme informado pela estatal no domingo (15/12), o que representa uma taxa abstenção cerca de 40%, visto que foram registrados quase 1,7 milhão de inscritos. O certame oferta 3.511 vagas para os cargos de agente de Correio (carteiro) e analista de Correios.

Os candidatos passaram por provas objetivas e discursivas (no caso do cargo de analista). A objetiva foi composta por 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Os candidatos do concurso dos Correios já podem acessar os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas do certame. O documento, bem como os cadernos de questões, foram disponibilizados no site da banca organizadora da seleção — o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O prazo para interposição de recurso fica aberto das 10h desta segunda-feira (16/12) até às 17h de terça-feira (17/12). Os recursos podem ser interportos por meio da página oficial do certame.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, afirmou que “estamos felizes em realizar, com competência e tranquilidade, as provas deste concurso público. Foram 13 anos de espera desde a última seleção da estatal".

Ele também falou sobre a reserva de vagas para cotas. “Como uma empresa que emprega mais de 80 mil pessoas e está presente em todas as cidades do Brasil, sabemos do papel transformador que podemos desempenhar na sociedade. Ao estabelecer a cota de 30%, esperamos servir de exemplo para outras instituições para iniciar uma mudança para uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou Santos.