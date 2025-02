RP Raphaela Peixoto

Expectativa dos candidatos para resultado do concurso está na reta final - (crédito: Reprodução/Correios)

O resultado preliminar da prova objetiva para o cargo de analista dos Correios será publicado nesta sexta-feira (24/1). Essa previsão é baseada no edital nº 25 publicado em 17 de janeiro no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame.

Nessa mesma data também será publicado o gabarito definitivo após análise dos recursos do cargo. Ambos serão disponibilizados no site da banca organizadora e no site da própria estatal.

Vale lembrar que o resultado preliminar da prova objetiva do cargo de agente dos Correios (carteiro) foi publicado na sexta-feira (17/1), bem como os resultados do processo de heteroidentificação para candidatos pretos, pardos e indígenas e da avaliação para candidatos com deficiência. O prazo recursal contra os resultados divulgados foi encerrado na terça-feira (21/1).

A seleção é composta por prova objetiva e prova discursiva (para o cargo de analista). Os exames foram aplicados em 15 de dezembro. À época, mais de 1 milhão de candidatos dos concursos realizaram as provas, o que representa uma taxa abstenção cerca de 40%, visto que foram registrados quase 1,7 milhão de inscritos.

O certame oferta 3.511 vagas imediatas. Do total de oportunidades, 3.099 são para o cargo de agente de Correios (carteiro) e 412 vagas para analista de Correios em diversas especialidades, entre elas: advogado, arquiteto, engenharia civil.

A remuneração inicial é de R$ 2.429,26 para agente e R$ 6.872,48 para analista. No caso do salário para as especialidades de arquiteto e engenheiro, o valor chega a R$ 10.302, devido ao complemento salarial.