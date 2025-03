Marinha abre concurso com 153 vagas para Colégio Naval

FA Francisco Artur de Lima

Segundo a Marinha, o Colégio Naval prepara jovens para ingresso na Escola Naval (EN), por meio do "Curso de Preparação de Aspirantes", destinado ao preparo intelectual, físico, moral, psicológico e militar-naval do aluno, ministrando o ensino básico em nível médio e ensino militar-naval, além da prática esportiva

Um concurso para o provimento de 153 vagas no Colégio Naval foi aberto pela Marinha do Brasil nesta quinta-feira (27/3). De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas no período de 31 de março de 2025 a 29 de abril, pelo site oficial da Marinha.

A taxa de inscrição é de R$ 100, com possibilidade de isenção para candidatos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para doadores de medula óssea. Do total de vagas, 141 serão para homens e 12 para mulheres.

Critérios

Além disso, será necessário ter concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental , não ter filhos ou dependentes, não ser casado ou ter constituído união estável. A altura mínima deve ser 1,54m e a máxima, 1,95m.





















Provas

O concurso para o Colégio Naval da Marinha prevê a realização de provas objetivas em 26 e 27 de julho. As avaliações abordarão assuntos de matemática, português, estudos sociais, ciências e uma redação.

As provas objetivas e a redação serão aplicadas nas seguintes cidades: Rio de Janeiro

Angra dos Reis (RJ)

Nova Friburgo (RJ)

São Pedro da Aldeia (RJ)

Vila Velha (ES)

Belo Horizonte

Salvador

Natal

Olinda (PE)

Fortaleza

Belém

São Luís

Rio Grande (RS)

Porto Alegre

Florianópolis

Ladário (MS)

Brasília

São Paulo

Santos (SP)

Manaus Será considerado eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% das questões em cada disciplina ou na redação.

Localizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Colégio Naval tem o objetivo de selecionar alunos para o Curso de Graduação da Escola Naval (EN). Segundo a Marinha, o Colégio Naval prepara jovens para ingresso na Escola Naval (EN), por meio do "Curso de Preparação de Aspirantes", destinado ao preparo intelectual, físico, moral, psicológico e militar-naval do aluno, ministrando o ensino básico em nível médio e ensino militar-naval, além da prática esportiva.