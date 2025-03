Concurso PPSA: retificação de edital reabre inscrições

RP Raphaela Peixoto

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), publicou, nesta quinta-feira (27/3), a retificação do edital de abertura do concurso público para provimento de 100 vagas imediatas. De acordo com o documento, o período de inscrições será reaberto dia 4 de abril.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame, até 14 de maio. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo:

Analista de Gestão Corporativa: R$ 100



Analista de Tecnologia da Informação: R$ 100



Advogado: R$ 150



Especialista em Petróleo e Gás: R$ 150

A seleção será constituída pelas seguintes etapas: prova objetiva, para todos os cargos, e prova discursiva, apenas para os cargos de advogado e de especialista em petróleo e gás. A remuneração pode chegar a R$ 19.610.

Com a alteração no prazo das inscrições, a data da prova que estava prevista para 27 de abril teve que ser remarcada. Os exames serão realizados em 29 de junho. As provas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA).