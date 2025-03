Inscrições para concurso do STM terminam hoje; salários de até R$ 14,8 mil

RP Raphaela Peixoto

A prova objetiva será realizadas em 8 de junho, assim como a prova discursiva - (crédito: CNJ/Divulgação)

Termina, nesta sexta-feira (28/3), o período de inscrições do concurso do Superior Tribunal Militar (STM). Interessados podem se inscrever por meio do site banca organizadora, o Cebraspe, até as 18h.

O certame oferta 80 vagas imediatas para os cargos de analista e técnico judiciário, todos de nível superior. A remuneração inicial do cargo de técnico é de R$ 9.052,51. Já os analistas receberão 14.852,66.

Para confirmar a participação no certame, é necessário que o candidato pague a taxa de inscrição, cujo o valor varia de R$ 80 — para o posto de técnico judiciário — a R$ 120 — para a função de analista judiciário. Podem solicitar a isenção da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

A seleção será composta pelas seguintes etapas: prova objetiva (para todos os cargos); prova discursiva (apenas para os cargos de analista judiciário); e teste de aptidão física (somente para o cargo de técnico judiciário – área administrativa – especialidade: agente da polícia judicial).

A prova objetiva será realizada em 8 de junho, assim como a prova discursiva. A aplicação dos exames ocorrerá nas 27 capitais brasileiras e também nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).