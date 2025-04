RP Raphaela Peixoto

O Governo do Distrito Federal (GDF) prorrogou, por dois anos, a validade dos concursos públicos para os cargos de analista e gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (7/4), a partir da página 83.

Conforme a publicação, o concurso para o cargo de analista terá validade até 2 de maio de 2027, enquanto o concurso para o cargo de gestor de PPGG foi estendido até 28 de julho de 2027.

Realizado em 2022, o concurso teve o resultado final homologado em 2023. A primeira nomeação ocorreu em abril de 2024, com a convocação de 220 novos servidores, sendo 150 analistas e 70 gestores. Em outubro do mesmo ano, mais 180 aprovados foram nomeados.

Os profissionais nomeados para o cargo de gestor de políticas públicas terão um salário inicial de R$ 7.760, enquanto os analistas receberão R$ 4.940. Os servidores de PPGG desempenham funções essenciais na administração pública, com atuação em áreas como compras, planejamento, recursos humanos, assuntos jurídicos e contabilidade.