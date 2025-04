RP Raphaela Peixoto

Ao todo, o atual governo já autorizou a abertura de 3,2 mil vagas para sete cargos da Polícia Civil, que estava há uma década sem concursos públicos - (crédito: Reprodução/PCERJ)

O Governo do Rio de Janeiro autorizou oficialmente, nesta quinta-feira (10/4), a realização de um novo concurso público para a Polícia Civil (PCERJ), com a oferta de 414 vagas. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado e será para reposição de cargos vagos.

Do total de vagas, 85 são destinadas ao cargo de delegado, 76 para perito criminal, 251 para perito legista e duas para piloto.

Ao todo, o atual governo já autorizou a abertura de 3,2 mil vagas para sete cargos da Polícia Civil, que estava há uma década sem concursos públicos. “Somos a gestão que mais valorizou a Polícia Civil na história do Rio de Janeiro. Não esquecemos dos investigadores. Apesar dos vetos ao Progap, continuamos trabalhando para revertê-los e ampliar ainda mais os quadros da instituição. Seguimos avançando, fortalecendo as instituições e cuidando da população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Concurso aberto em Niterói

A Prefeitura de Niterói divulgou, na quarta-feira (9/4), um novo concurso público para a Niterói Prev, órgão responsável pela gestão previdenciária dos servidores municipais. O edital oferece 69 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior, sendo cinco para preenchimento imediato e 64 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades imediatas incluem cargos como procurador autárquico, analista de mercado financeiro, analista de sistemas, analista previdenciário, arquivista, assistente social, atuário, contador, técnico em informática e técnico previdenciário. Os salários iniciais variam de R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de maio e devem ser feitas pelo site do Instituto Consuplan, responsável pela organização do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 80 e R$ 150, conforme o nível de escolaridade exigido para cada função.