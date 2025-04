IS Isabela Stanga

O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período seguindo critérios dos Correios. Dessa forma, a seleção ficará válida até abril de 2026

Os resultados finais do concurso dos Correios foram divulgados nesta segunda-feira (14/4) e estão disponíveis no site da empresa e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a banca responsável pelo processo seletivo.

A partir desta semana, os Correios podem começar a convocar e contratar os candidatos aprovados. Portanto, é importante que os candidatos selecionados mantenham os dados cadastrais atualizados e acompanhem as publicações da empresa e do IBFC.

As listas de aprovados foram elaboradas tendo em vista os resultados das provas e dos procedimentos de verificação para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Para acessar os resultados, os candidatos devem entrar na página dedicada ao concurso dos Correios, clicar no ícone 'Resultados' e escolher entre Carteiro ou Nível Superior (caso seja a segunda opção, é preciso selecionar o cargo para o qual está concorrendo). Em seguida, é necessário selecionar a localidade escolhida durante a inscrição e escolher a lista correspondente (ampla concorrência, negros/indígenas ou pessoas com deficiência).

O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período seguindo critérios dos Correios. Dessa forma, a seleção ficará válida até abril de 2026.

Mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas em dezembro, a maioria para as vagas de carteiro. Serão preenchidas 3.511 vagas imediatas — 30% reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

O salário inicial para o cargo de carteiro é de R$ 2.429,26 e, para de analista de Correios, de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 6.872,48.