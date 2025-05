Concurso Conab: período de inscrições é prorrogado; veja nova data

RP Raphaela Peixoto

Processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos. Para os cargos de analista, haverá ainda uma prova discursiva - (crédito: Conab/Divulgação)

O prazo para inscrições no concurso o público da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi prorrogado, conforme retificação do cronograma publicada em Diário Oficial da União desta sexta-feira (16/5). Com a mudança, os concurseiros poderão se inscrever até terça-feira (20/5), pelo site do Instituto Consulpam, a banca organizadora do certame.

As taxas de inscrição variam de R$ 50, para cargos de assistente, a R$ 80, no caso de analista. Segundo edital de retificação, o boleto gerado poderá ser pago, dentro do horário bancário, até 21 de maio.

Leia também: Concurso para diplomata 2025 abre as inscrições hoje

Para concorrer às vagas de assistente, é necessário possuir ensino médio completo ou formação técnica em áreas como tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola. Já os cargos de analista exigem diploma de nível superior, com oportunidades distribuídas entre especialidades como administração, contabilidade, arquitetura e tecnologia da informação.

Ao todo, são ofertadas 403 vagas, das quais 34 para o cargo de assistente e 369 para analista. O salário-base é de R$ 3.459,87 para assistentes e de R$ 8.140,88 para analistas. A jornada semanal pode chegar a 40 horas, conforme a função e eventuais regulamentações específicas.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos. Para os cargos de analista, haverá ainda uma prova discursiva. Ambas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para ocorrer em todas as capitais do país no dia 13 de julho de 2025.