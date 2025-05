Concurso Itamaraty: quem pode se diplomata?

RP Raphaela Peixoto

Período de inscrições ficará aberto entre 16 de maio e 4 de junho - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Começam nesta sexta-feira (16/5) as inscrições para o concurso público de admissão à carreira de diplomata, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores. Os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de junho, exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador da seleção.

A taxa de inscrição é de R$ 229. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção.

Para concorrer, é necessário ser brasileiro nato, ter no mínimo 18 anos, assim como diploma de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Também é exigido que o candidato esteja em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar.

O edital estabelece regras específicas para candidatos casados com estrangeiros ou com pessoas ligadas a governos estrangeiros. Nesses casos, a inscrição será aceita de forma condicional, sujeita à autorização do Ministro das Relações Exteriores. A exigência não se aplica quando o cônjuge possui também nacionalidade brasileira.

Vagas e etapas

O concurso oferece 50 vagas para o cargo de Terceiro Secretário, classe inicial da carreira diplomática. Destas, 10 vagas são reservadas a candidatos negros e três para pessoas com deficiência. As demais 37 vagas são de ampla concorrência. A remuneração inicial é de R$ 22.558,56.

A seleção será realizada em duas fases:

Primeira etapa (eliminatória) : prova objetiva com questões de "certo" ou "errado" sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito;

Segunda etapa (eliminatória e classificatória): provas escritas nas mesmas disciplinas da primeira fase, além de exame em Língua Espanhola ou Francesa.

Como parte de uma política de promoção da equidade de gênero, o edital prevê a convocação adicional de 75 mulheres para a segunda fase da seleção.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 20 de julho, em dois turnos. As provas escritas acontecerão em 23, 24, 30 e 31 de agosto, com aplicação prevista em todas as capitais do país e no Distrito Federal.