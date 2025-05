Inscrições para concurso da PF são reabertas; veja novo prazo

RP Raphaela Peixoto

Ao todo, são ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil - (crédito: Reprodução/PF)

A Polícia Federal reabriu o período de inscrições e o prazo para envio de documentos referentes ao concurso público da área administrativa. Os candidatos interessados poderão realizar o procedimento até às 18h do dia 23 de maio de 2025, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade exigida para o cargo: R$ 90 para funções de nível médio e R$ 110 para nível superior. Estão isentos do pagamento os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Apesar da reabertura, a data limite para o pagamento da taxa de inscrição segue sendo 23 de maio.

Além disso, os candidatos devem acessar o mesmo endereço eletrônico até 18h do dia 27 de maio para verificar se a foto enviada durante a inscrição foi aprovada conforme os critérios exigidos pelo sistema. Caso a imagem não tenha sido reconhecida, será permitido o reenvio de uma nova foto dentro do mesmo prazo.

Ao todo, são ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil. A maioria das vagas é destinada ao cargo de agente administrativo. Do total de oportunidades, 20% são reservadas a candidatos negros (pretos e pardos) e 5% a pessoas com deficiência.

O processo seletivo inclui provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas e discursiva estão previstas para o dia 29 de junho e serão aplicadas em todas as capitais do país.