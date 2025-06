CNU 2025 tem nove blocos temáticos; edital será divulgado na próxima semana

GB Gabriel Botelho

A versão de 2025 do Concurso Nacional Unificado (CNU), a segunda depois da primeira edição, em 2024, teve todos os blocos temáticos definidos. Conforme anúncio realizado pelo Ministério da Gestão e Inovação, nesta quinta-feira (26/6), serão, ao todo, nove blocos. O Governo Federal, além disso, também confirmou que o edital será divulgado na próxima semana, a primeira de julho.

Ainda de acordo com a própria página do Governo, o concurso foi dividido em blocos para facilitar a escolha dos candidatos no momento da inscrição. O anúncio, realizado de forma antecipada, serviu para conferir mais transparência ao sorteio encarregado por definir a aplicação das cotas étnico-raciais da prova. Assim como para pessoas com deficiência diante de cargos com número limitado de vagas.

O Ministério da Gestão também definiu a ordem de prioridade para a reserva de cargos com poucas vagas. Por meio de sorteio, ficou definido que a aplicação de cotas seguirá a ordem de 1º para candidatos negros (pretos e pardos); 2º para indígenas; 3º para quilombolas; e 4º para pessoas com deficiência (PcD).

A escolha por agrupar blocos distintos de áreas e especialidades já havia sido adotado em 2024. O formato continua em vigor para, além de facilitar as escolhas dos candidatos e candidatos, organizar os cargos por contextos semelhantes de atuação. A lista detalhada de cargos e especialidades por ser consultada num documento técnico, disponível neste link.

Veja a divisão detalhada por blocos, assim como o número de vagas de cada um, e exemplos de áreas componentes:

1. Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social:

Órgãos Envolvidos: Ministério da Saúde (MS), Comando da Marinha (CM), Comando do Exército (C.EX), INSS, Hospital das Forças Armadas (HFA), FUNDACENTRO, MGI.

Cargos e Especialidades:

Médico: Anestesiologia, Cardiologia, Clínica Geral, Infectologia, Oncologia, Pediatria, Psiquiatria, entre outras.

Enfermeiro: Terapia Intensiva, Pediatria, Hemodiálise.

Analista do Seguro Social: Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia.

Pesquisador em Saúde Pública: Virologia, Epidemiologia, Bioinformática.

Técnico em Enfermagem: CTI adulto/pediátrico, Centro Cirúrgico.

Total de Vagas: 789.

2. Cultura e Educação:

Órgãos Envolvidos: IBRAM, IPHAN, FUNARTE, FUNDAJ, ENAP, FCP.

Cargos e Especialidades:

Técnico em Assuntos Culturais: Museologia, Biblioteconomia.

Pesquisador Cultural: História, Ciências Humanas.

Comunicação Social: Jornalismo, Publicidade.

Pedagogia: Educação, Desenho Instrucional.

Total de Vagas: 130.

3. Ciências, Dados e Tecnologia:

Órgãos Envolvidos: Comando da Aeronáutica (C.AER), ITI, ANP, FUNDACENTRO.

Cargos e Especialidades:

Pesquisador: Hipersônica, Computação Aplicada, Sensoreamento Remoto.

Tecnologista: TI, Matemática Aplicada, Química.

Analista de Ciência e Tecnologia: Dados, Redes.

Total de Vagas: 212.

4. Engenharias e Arquitetura:

Órgãos Envolvidos: Ministério das Cidades, Comando da Aeronáutica, INSS.

Cargos e Especialidades:

Engenheiro Civil: Infraestrutura, Projetos.

Arquiteto: Urbanismo, Patrimônio Histórico.

Engenheiro Mecânico/Eletrônico: Manutenção, Sistemas.

Total de Vagas: 306.

5. Administração:

Órgãos Envolvidos: MGI, INSS, Ministério da Fazenda.

Cargos e Especialidades:

Analista Técnico-Administrativo: Geral (1000 vagas).

Contador: Gestão Financeira.

Administrador: Gestão Pública.

Total de Vagas: 1171.

6. Desenvolvimento Socioeconômico:

Órgãos Envolvidos: ANCINE, ANP, MGI.

Cargos e Especialidades:

Especialista em Regulação: Economia, Petróleo.

Analista de Desenvolvimento: Políticas Públicas.

Total de Vagas: 286.

7. Justiça e Defesa:

Órgãos Envolvidos: MGI.

Cargos: Analista Técnico de Justiça e Defesa.

Total de Vagas: 250.

8. Intermediário - Saúde:

Órgãos Envolvidos: Ministério da Saúde, HFA.

Cargos e Especialidades:

Técnico em Enfermagem: CTI, Centro Cirúrgico.

Técnico em Radiologia.

Total de Vagas: 168.

9. Intermediário - Regulação:

Órgãos Envolvidos: ANAC, ANATEL, ANVISA, ANTT.

Cargos e Especialidades:

Técnico em Regulação: Telecomunicações, Mineração, Aviação.

Total de Vagas: 340.

Total Geral de Vagas: 3.652